Sivas haberleri... Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas haberleri... Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

08.10.2022 20:08
Sivas haberleri... Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Sivas bölgesinden gelen habere göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Y.D'nin kullandığı 58 ACR 109 plakalı kamyonet, Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kültür Sokak kavşağında, Y.E.K. (15) idaresindeki 58 ADK 639 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki B.A.D. (15) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan B.A.D, ilk müdahalesinin ardından Kayseri'ye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas haberleri... Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haberleri... Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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