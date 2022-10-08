Sivas haberleri... Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Y.D'nin kullandığı 58 ACR 109 plakalı kamyonet, Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kültür Sokak kavşağında, Y.E.K. (15) idaresindeki 58 ADK 639 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki B.A.D. (15) yaralandı.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan B.A.D, ilk müdahalesinin ardından Kayseri'ye sevk edildi.
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