Toplamda 120 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 30 ton arpa, 40 ton buğday tohumu dağıtılacağını belirten Doğan, "Üreticilerimizin sertifikalı ve güvenilir tohumluk kullanmasını sağlayarak üretimde verim ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz dağıttığımız tohumlukları en verimli şekilde kullanarak ekonomiye katkı sağlarlar." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas haberleri: Ulaş'ta 120 çiftçiye 70 ton arpa ve buğday tohumu dağıtılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.