Sivas hafif ticari araç, tır'a çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Sivas hafif ticari araç, tır'a çarptı: 5 yaralı

6 saat önce

Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5 yaralıSİVAS'ta, hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5 yaralı

SİVAS'ta, hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas- Ankara yolu Köklüce mevkisinde meydana geldi. Tayfun Göcek'in kullandığı 06 GB 3454 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, Halil Tulaz yönetimindeki 44 AZ 556 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Tayfun Göcek ile hafif ticari araçta bulunan Fatma ve Ahmet Çıracı ile Kadun ve Enes Bekçi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas hafif ticari araç, tır'a çarptı: 5 yaralı

Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
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