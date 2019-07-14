SİVAS Hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
13 saat önce
Hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralıSİVAS'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
Hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
SİVAS'ın Ulaş
ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas- Malatya
karayolu Ulaş ilçesi girişinde meydana geldi. Timur Avşar yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç, yolda park halindeki 21 VF 149 plakalı traktörün römorkuna çarpıktan sonra devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Zekiye Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Avşar, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Zekiye Avşar'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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