Sivas halkı Filistin için sokaklarda - Son Dakika

Sivas'ta tarihi kent meydanında toplanan vatandaşlar İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya ve Filistin halkına yaptığı zulme karşı tepki gösterdi.

Sivas'ta bir grup Sivil Toplum Kuruşu bir araya gelerek İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırmasına tepki gösterdi. Vatandaşlarında katılım gösterdiği grup Mevlana Mahallesinde toplanarak yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoy oluşturdu. Konvoy korna çalarak tarihi kent meydanında dolaştı. Bazı vatandaşlarda konvoya balkonlarından destek verdiler. Filistin bayrağı ve Türk bayrağını eline alan vatandaşlar Cumhuriyet meydanında toplandı. Filistinli bir genç burada Kuran-ı Kerim okudu.

"İsrail'in temelinde terör vardır"

Grup adına konuşan Eğitim- Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı, Halil İbrahim Temiz, "Korku ve şiddetin üreteceği tek şey vardır o da terör. İisrail'in bu bölgeye yerleşme sürecine bir bakın, temelinde terör göreceksiniz. İsrail'in sözde kurucusu ve sözde ilk Cumhurbaşkanı Ben Gurion ve ondan görev alan birçok yöneticisi, terör ve tedhiş hareketlerinin içinde bulunmuş kişilerdir. Yani İsrail'in temelinde terör vardır, kan vardır, kin vardır ve ırkçılık üzerine bina edilmiş Siyonist rejimin oluşturduğu ipe sapa gelmez kör bir inanç vardır" dedi.

"Sıra Müslümanlarda ve dünyanın tüm iyi insanlarında"

Başkan Temiz, "Bugün İsrail ve onu destekleyenlere karşı, onunla işbirliği yapanlara karşı verilecek mücadelenin sonunda insanlık adalete ulaşacaktır. Tarih, İsrail'i devlet olarak, bilim Siyonizmi fikir olarak reddetmiştir. Bu açık ve net. Şimdi sıra Müslümanlarda ve dünyanın tüm iyi insanlarında; İsrail'i kanıyla, kiniyle ve kiriyle, zulmü ve terörüyle zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden defetmenin vaktidir" şeklinde konuştu. - SİVAS