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Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor

04.06.2021 18:22

Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor Sivas'ın zengin kimliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yakın zamanda açılması planlanan Sivas Şehir Müzesi'ne vatandaşlar da katkı sağlıyor Sivas'ın zengin kimliğini korumak ve gelecek nesillere...

Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor

Sivas'ın zengin kimliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yakın zamanda açılması planlanan Sivas Şehir Müzesi'ne vatandaşlar da katkı sağlıyor

SİVAS - Sivas'ın zengin kimliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yakın zamanda açılması planlanan Sivas Şehir Müzesi'ne vatandaşlar da katkı sağlıyor.

Sivas Valiliği tarafından kentin tarihsel geçmişine ışık tutması amacıyla hazırlanan proje, tarihi Sivas Valiliği binasının giriş ve bodrum katında hayat bulacak. Sivas denildiğinde akla gelen her şeyin aktarılacağı müzede Sivas'ı anlatan camiler, geleneksel kültürü yansıtan materyaller, mutfak kültürü, şehrin yetiştirdiği şahsiyetler ve birçok eser yer alacak. Müzenin daha zengin bir içeriğe sahip olması için Valilik tarafından başlatılan bağış çağrılarının ardından, vatandaşlar da ellerinde bulunan ve müze envanterine girerek sergilenmesini istedikleri eşyaları teslim etmeye başladı.

Büyüklerinden yadigar eşyaları bağışladılar

Sivas'ta yaşayan muhasebeci Hulusi Kelleci ve eşi Neslihan Kelleci Valilik ile iletişime geçerek başlatılan bağış kampanyasını destek oldu. Hulusi Kelleci, aile büyüklerinden yadigar kalan eşyaları bağışladığını dile getirerek "Kilim, heybe, semaver, gaz lambası, bakır mutfak eşyaları gibi çeşitli materyalleri vererek bu müzede katkımız olsun istedik. Sivas Valiliğinden yetkililer gelerek eşyaları tek tek kayıt altına aldı ve tutanak karşılığı bizden teslim aldılar. Aile büyüklerimizin ve bizim ismimizin müzede yer alacak olması bizi çok mutlu etti" dedi.

"Değerlerin gün yüzüne çıkıyor olması beni çok sevindirdi"

Çeşitli alanlarda özel koleksiyonları bulunan Emekli Ayhan İlaslan ve eşi Fatma İlaslan ise özenle seçtikleri ve kendileri için çok anlamlı olan eserleri bağışladı. İlk dönem fotoğraf makinaları başta olmak üzere, radyo, saat, ağızlık, tesbih ve antika değeri olan çeşitli materyalleri müzeye verecek olan Ayhan İlaslan, küçük yaşlardan beri eski eşyalara olan tutkusunun eşinin de desteğiyle artarak devam ettiğini dile getirdi. İlaslan, untulmaya yüz tutmuş değerlerin gün yüzüne çıkarılmasının kendisini sevindirdiğini söyleyerek, "Şehir müzesi projesiyle Sivas'ın kadim tarihinin yansıtılması, unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gün yüzüne çıkıyor olması beni çok sevindirdi. Şehir dışından gelen misafirlerimiz, Sivas'ı merak eden herkes müzeyi gezerek kısa süre içinde Sivas'ı tanımış olacak. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerin yer aldığı eşsiz açık hava müzesine bu proje çok yakıştı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de müzenin konseptine uygun elimden gelen tüm katkıyı sağlayacağım" şeklinde konuştu.

Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor
Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor
Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor
Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor
Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor

Sivas, Müze, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Unutulan değerler gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika


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