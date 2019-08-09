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SİVAS Hatay Valisi Doğan'ın acı günü

20 dakika önce

Hatay Valisi Doğan'ın acı günüHATAY Valisi Rahmi Doğan'ın vefat eden babası Kaya Doğan (89) Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay Valisi Doğan'ın acı günü
HATAY Valisi Rahmi Doğan'ın vefat eden babası Kaya Doğan (89) Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Sivas'ta yaşayan ve bir süredir rahatsız olan babası Kaya Doğan evinde vefat etti. Baba Doğan için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Rahmi Doğan ve ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Savunma Komisyon Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Hatay, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:53 Kaynak: DHA
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