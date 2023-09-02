Sivas'ı dolu vurdu! Ev ve araçlara hasar verdi, sokak hayvanları telef oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu araçlarda ve evlerde hasara neden olurken sokak hayvanlarını telef etti.

ARAÇLARIN KAPORTALARINDA HASAR OLUŞTU

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yoğun yağmurun ardından başlayan dolu yağışı ilçeyi felç etti. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu onlarca aracın camlarının kırılmasına neden oldu. Araçların kaportalarında hasar oluştu.

BİNALARIN DIŞ CEPHELERİ DELİK DEŞİK OLDU

Yumurta büyüklüğünde yağan dolu evlerin çatılarında da hasar oluştururken bir çok sokak hayvanının telef olduğu görüldü. Kurşun gibi yağan dolu taneleri binaların dış cephelerini delik deşik etti.

"SOKAK HAYVANLARI TELEF OLDU"

Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut ilçelerinde hasarın büyük olduğunu belirterek, "Ev ve araçlar hasar gördü. Sokak hayvanları telef oldu. Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz" dedi.

TAVUK YUMURTASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Altınyayla sakinleri bugüne kadar bu kadar etkili bir dolu yağışıyla karşılaşmadıklarını söylediler. Tavuk yumurtasıyla yan yana getirildiklerinde dolu tanelerinin yumurta büyüklüğünde olduğu görüldü.