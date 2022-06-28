Sivas'ı sağanak vurdu, hayat felç oldu

Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış, caddeleri göle çevirdi hayatı felç etti.

SİVAS - Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış, caddeleri göle çevirdi hayatı felç etti. Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı noktalarda taşkınlar oluşurken sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. Caddeler göle döndü, yollardaki su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağmurun etkisiyle şehrin işlek caddeleri ve sokakları yağmur sularıyla doldu. Sürücüler suyla dolan yollarda bir kazaya karışmamak için dikkatli bir şekilde ilerledi. Sağanağın etkisini azaltması ile birlikte caddeler ve bulvarlardaki su birikintileri çekilmeye başladı.