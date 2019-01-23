Sivas İçi Suyla Dolu Gizemli Mağara Keşfedilmeyi Bekliyor
25 dakika önce
İçi suyla dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyorSİVAS'ın Hafik ilçesinde, Hafik Gölü yakınındaki kayalıklarda içi su ile dolu olan ve bazı canlıların yaşadığı mağara keşfedilmeyi bekliyor.
İçi suyla dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
SİVAS'ın Hafik
ilçesinde, Hafik Gölü yakınındaki kayalıklarda içi su ile dolu olan ve bazı canlıların yaşadığı mağara keşfedilmeyi bekliyor.
İlçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Hafik Gölü yakınındaki kayalıklarda, içi su ile dolu olan büyük mağara görenleri şaşırtıyor. 10 yıl önce hayatını kaybeden Reşit Kurugöl
'ün arazisi içinde bulunan ve bu nedenle ilçe halkının 'Reşit'in Denizi' olarak adlandırdığı mağara, gizemli yapısı ile dikkat çekiyor. Su samuru türü canlılarının yanı sıra kuşların da yaşadığı mağaranın içindeki suyun nereye uzandığı ise bilinmiyor. Yaz mevsiminde zaman zaman meraklıların ziyaret ederek görüntülediği mağara keşfedilmeyi bekliyor. İçerisinde yeşil renk tonlarında gözüken suyu ile güzel bir görüntü oluşturan mağara havadan drone ile de görüntülendi. Mağara hakkında şimdiye kadar kapsamlı bir araştırma yapılmadığı öğrenildi.
'İÇİNDE SU SAMURU VAR'
Reşit Kurugöl'ün yeğeni Hacı Kurugöl mağaranın amcasının adıyla anılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, Bu gördüğümüz yere 'Reşit'in Deniz'i derlerdi. Amcam ata biner buralarda gezer, oturur ve araziyi seyrederdi. Mağaranın içinde su samuru var. Buraya bir çok kişi geliyor. Genellikle yaz ve sonbaharda çok gelen oluyor. Amcam ölmeden önce devamlı burada olduğu için buraya ilçe halkı Reşit'in Denizi diyor. Suyu yazın mavi renkte oluyor dedi.
Hafik Gölü kenarında sosyal tesis işleten Ali Selimoğlu ise, Buraya kayalıkların altından su doluyor. Derin bir mağara. Sonu ne tarafa gidiyor bilinmiyor. Hafik'te buraya Reşit'in Deniz'i derler. Meraklılar gelip fotoğraf çektiriyorlar. Mağara içinde su samuru da var. Kapsamlı bir araştırma yapılmıyor. Suyun nereye gittiği de tam olarak bilinmiyor diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:22 Kaynak: DHA
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