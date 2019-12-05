Son Dakika Haberleri: Sivas için buzlanma ve don uyarısı
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Sivas için buzlanma ve don uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Sivas için buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için buzlanma ve don uyarısı yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; 5 Aralık ve 8 Aralık tarihleri arasında, Sivas ve çevresinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - SİVAS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aralık, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
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