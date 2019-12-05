Sivas için buzlanma ve don uyarısı
7 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; 5 Aralık ve 8 Aralık tarihleri arasında, Sivas ve çevresinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - SİVAS
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