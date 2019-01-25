Son Dakika Haberleri: Sivas İçin Fırtına Uyarısı

Sivas İçin Fırtına Uyarısı

3 saat önce

Sivas ve çevresi için Cuma gecesi başlayıp Cumartesi günü akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen fırtına uyarısı yapıldı.

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Sivas ve çevresi için Cuma gecesi başlayıp Cumartesi günü akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Sivas ve çevresinde Cuma gecesi başlayıp Cumartesi günü akşam saatlerinde kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada rüzgar hızının saatte 40 ile 90 kilo metre arasında değişebileceği belirtilip, karbonmonoksit zehirlenmeleri, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, tipi ve kar sürülmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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