Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Sivas için kuvvetli kar yağışı yaptı.

Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Sivas için kuvvetli kar yağışı yaptı.


Yapılan uyarıda saat 18.00'da başlayacak yoğun yağışın Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği belirtildi. Vatandaşlardan; buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli olmaları istendi. - SİVAS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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