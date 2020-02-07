Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısı
7 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Sivas için kuvvetli kar yağışı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Sivas için kuvvetli kar yağışı yaptı.
Yapılan uyarıda saat 18.00'da başlayacak yoğun yağışın Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği belirtildi. Vatandaşlardan; buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli olmaları istendi. - SİVAS
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