Son Dakika Haberleri: Sivas için sağanak uyarısı
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Sivas için sağanak uyarısı

1 saat önce

Sivas'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Sivas'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sivas il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinde ( Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli, Ulaş, Hafik, Doğanşar, Zara, Suşehri ve Koyulhisar) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, 3 saat süresince yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Koyulhisar, Gemerek, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:06 Kaynak: AA
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