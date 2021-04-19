Sivas için turuncu uyarı - Son Dakika

Sivas Valiliği Sivas'ta etkili olması beklenen kuvvetli fırtınayla ilgili Sivas'ta yaşayanları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Sivas Valiliği tarafından turuncu kategoride değerlendirilen uyarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Nisan günü Sivas'ın Güneyde bulunan ilçelerinde etkili olmasının beklendiği, sabah saatlerinde başlayarak geçere yarısına kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada vatandaşlardan; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz taşımı ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. - SİVAS