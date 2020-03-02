Sivas, İdlib şehitleri için tek yürek oldu - Son Dakika
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Sivas, İdlib şehitleri için tek yürek oldu

6 saat önce

SİVAS'ta, sivil toplum kuruluşları İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikleri anarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek açıklaması yaptı.

Sivas, İdlib şehitleri için tek yürek oldu, System.String[]

SİVAS'ta, sivil toplum kuruluşları İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikleri anarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek açıklaması yaptı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destekler devam ediyor. Sivas'ta İl Genel Meclisi, İdlib Özel Toplantısı ile bir araya geldi. Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Meclis Başkanı Hakan Aksu, meclis üyeleri ve gaziler katıldı.

Türk Bayraklarıyla donatılan meclis toplantı salonunda konuşan Vali Salih Ayhan, "Türkiye bugün ve yarın için çok büyük bir mücadele içerisinde. Son zamanlarda çok büyük badireler atlatmaktayız. Hamd olsun bu manada çok güzel birlikteliğimiz söz konusu. Evet şehitler veriyoruz, gazilerimiz oluyor. Ama bu toprakların bir bedeli var. Bin yıllık bir geçmişi var, bir maliyeti var. Bu topraklarda kalmak kolay değil. Şehitler tepesinin boş olmamasının sebebi de budur. Bu topraklardaki varlığımız, devletimizin ve milletimizin bekası için olmazsa olmaz gereken hususlardır. Tarih adeta yeniden yazılıyor. 20 yıl 30 yıl sonra çocuklarımız, belki torunlarımız, bu zamandaki bu gayreti, bu mücadeleyi sınır ötesindeki kahramanların destanlarını okuyacak. Bugün Suriye'de ülkemizin bir parçası adeta Osmanlı coğrafyası. Geçmişte merhamet götürmüş, adalet götürmüş, müreffeh götürmüş bir ecdadın ektiği tohumlar var. Orda o tohumlara istinaden oradayız" dedi.

STK'LAR'DAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı organize edilen 30'a yakın sivil toplum kuruluşu, sendika ve meslek örgütleri de ortak basın açıklaması yaptı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda açıklamayı Başkan Mustafa Eken yaptı. Eken, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik.

Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.

Açıklamanın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk bayraklarıyla "Ordumuzun yanındayız" mesajı verdi.


Sivas, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:57 Kaynak: DHA
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