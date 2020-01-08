Sivas ihracatta 51'inci sırada yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas ihracatta 51'inci sırada yer aldı - Son Dakika

Sivas ihracatta 51'inci sırada yer aldı

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2019 yılına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Sivas ihracatta 51'inci sırada yer aldı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2019 yılına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. 2018 yılında 83 milyon 4 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Sivas'tan 2019 yılında 6 milyon 15 bin dolarlık düşüşle 76 milyon 989 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilebildi. Sivas geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirdiği bu ihracat rakamlarıyla 81 il içerisinde 51'inci sırada kendine yer bulabildi.


Sivas'ta 2019 yılında gerçekleştirilen 76 milyon 989 bin dolarlık ihracatın aylara göre dağılımı Ocak ayında 5 milyon 594 bin dolar, Şubat ayında 5 milyon 379 bin dolar, Mart ayında 7 milyon 834 bin dolar, Nisan ayında 7 milyon 273 bin dolar, Mayıs ayında 8 milyon 739 bin dolar, Haziran ayında 3 milyon 577 bin dolar, Temmuz ayında 6 milyon 344 bin dolar, Ağustos ayında 4 milyon 970 bin dolar, Eylül ayında 6 milyon 938 bin dolar, Ekim ayında 6 milyon 4 bin dolar, Kasım ayında 5 milyon 658 bin dolar, Aralık ayında ise 8 milyon 679 bin dolar olarak kayıtlara geçti.


En Fazla İhracat Çin'e Gerçekleştirildi


Sivas'ın 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 16 milyon 619 bin dolar ile Çin oldu. Çin'i 10 milyon 233 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 5 milyon 263 bin dolar ile Almanya, 3 milyon 896 bin dolar ile Suudi Arabistan, 2 milyon 923 bin dolarla da İsveç izledi. - SİVAS

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil, Fransa'da sahte ilanla 'satışa çıktı'
Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar

Son Dakika Haberleri
15:38 ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR - Son Dakika
15:37 Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika
15:37 Hastane önünde yanlışlıkla öldürülen gencin annesi konuştu - Son Dakika
15:37 ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN FOTOĞRAFLAR (Tamamı) - Son Dakika
15:33 Sivas'ta doktor eylemi - Son Dakika
15:27 KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Son Dakika
15:15 Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 15:37:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas ihracatta 51'inci sırada yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]