Sivas İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı

03.10.2022 13:44
Sivas İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı

Sivas İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantıları başladı.

Sivas İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantıları başladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, 5 gün sürecek toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantıda daha sonra eylül ayı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar özetleri okundu.

İl Genel Meclisi ekim ayı toplantısında, İl Özel İdaresi 2023 yılı kırsal altyapı programı teklifi görüşülecek, 2022 yılı gider bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek yapılması hususu da görüşülerek karara bağlanacak.

Hafik ilçesine bağlı Beydili köyünün, Sivas merkez ilçesine bağlanması konusu da meclisin gündeminde yer alıyor.

Toplantılarda, Çevre ve Şehircilik, Plan Bütçe, İçişleri, İmar ve Bayındırlık, Araştırma İnceleme ile İhtisas komisyonlarına havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.

YORUMLAR
500
Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var İtfaiye suyla o ise yaba ile müdahale etti İtfaiye suyla o ise yaba ile müdahale etti
Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:39 Gol yağmuru olan maçta kadın hakem İtalya tarihine geçti: Kusursuzdu
14:19 Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç ve Finlandiya'da tedirginlik yarattı: NATO üyeliğimizi durdurmakla tehdit etti
14:12 Sokakta oynayan çocukların saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı
14:15 Seneler önce O Ses Türkiye'de düet yapmıştı! Hadise, Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti
14:06 Rusya'dan nükleer bir gözdağı daha! Putin'in denizaltısı açık denize çıktı
13:49 Hamaney, İran'da yaşanan protestolarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı
13:43 Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak
13:38 Müzisyen Onur Şener cinayeti nedeniyle gözaltında olan şüpheliler birbirlerini suçladı
13:09 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Ailesel problemi nedeniyle Arjantin'e gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 14:49:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement