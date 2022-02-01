Sivas İl Genel Meclisi toplandı - Son Dakika

Sivas İl Genel Meclisi Şubat Ayı Toplantısı'nın birinci oturumu yapıldı.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığındaki oturumda, ocak ayı karar özetleri okundu.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kuruluşunun 29. yıldönümü dolayısıyla merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Akkaş, meclise konuk olarak katılan BBP Sivas il teşkilatına teşekkür ettiğini söyledi.

BBP İl Başkanı Ahmet Polat ise nazik davetlerinden dolayı Akkaş'a teşekkür etti.

Şubat ayı oturumları, 5 gün sürecek.