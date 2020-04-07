Sivas İl Genel Meclisi üyeleri video konferansla bir araya geldi - Son Dakika

Sivas İl Genel Meclis üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapmasında video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.



Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş'ın başkanlığında Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve il genel meclisi üyeleri video konferans yoluyla bir araya geldi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, şunları kaydetti:

"Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. İl Genel Meclisi üyelerimiz bugüne kadar ilimiz genelinde şehrimiz için önemli katkılar sunmuştur. Bundan sonra da sunmaya devam edecektir. En önemli katkı ise yaşadığımız bu süreçte, birlik ve beraberlik içerisinde aynı hedefe yürünerek, çalışmalarımızı birlikte yürütmektedir. İçinde yaşadığımız süreç siyaset üstü bir süreç olup, tamamen birbirimize sahip çıkacağımız, kenetleneceğimiz ve bu belayı birlikte yok edeceğimiz günlerdir."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ise "Her zaman bir birimizle telefon ile iletişim halindeyiz. Bugün farklı olarak İl Genel Meclisi Başkanımızın himayesinde birlikte görüntülü olarak konuşuyoruz. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Küresel bir mücadele söz konusu. Bu mücadeleden güçlenerek ve başarıyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Konferansa katılan İl Genel Meclisi üyeleri sırayla söz alarak, gündeme dair görüş ve değerlendirmelerde bulundu.