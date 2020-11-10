Sivas İl Genel Meclisi, yol çalışmaları hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Sivas İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısında meclis üyeleri yol çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Sivas İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında yoğun bir şekilde devam ediyor. Kasım ayı toplantılarının ikinci haftasının ikinci oturumu tamamlandı. Meclis, gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.

Gerçekleştirilen oturuma Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner'de katıldı.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner 2020 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde tamamlanan ve sona yaklaşılan çalışmalar hakkında meclise sunum yaparak bilgi verdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, "İl genelinde yürütülen gayretli çalışmalardan dolayı Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Yürütülen çalışmalarla yolların fiziki alt yapısının ne kadar güzelleştiğini görüyoruz. 2021 yılında da İl Genel Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda çalışmalar sürecek " dedi.

Toplantı, sunumun ardından İl Genel Meclisi Üyeleri ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner arasında gerçekleştirilen soru cevap ile son buldu. - SİVAS