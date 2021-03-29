Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine Kadir Algın atandı - Son Dakika

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine Kadir Algın atandı
29.03.2021 12:49
Sivas'ın Gürün ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Kadir Algın, Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'dan devraldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Kadir Algın, Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'dan devraldı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlayan Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, sağlık sebepleri nedeniyle görevinden ayrıldı. Nayman'dan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini Gürün Kaymakamı Kadir Algın devraldı. Genel Sekreterlik görevine başlayan Algın, Sivas İl Özel İdaresi Birim Müdürleri ile bir araya geldi. - SİVAS
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