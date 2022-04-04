Sivas İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - Son Dakika
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Sivas İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı

04.04.2022 17:55
Sivas İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı

Sivas İl Özel İdaresi, yeni iş sezonu açılışını gerçekleştirdi.

Sivas İl Özel İdaresi, yeni iş sezonu açılışını gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Asfalt Plent Tesisi'nde gerçekleştirilen programa Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve diğer ilgililer katıldı.

Ayhan, yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin kurumsal yapısıyla şehrin lokomotif kurumlarının başında yer aldığını belirterek, "İl Özel İdaresi güçlü kadrosuyla şehrin dağında taşında alın teri bulunan bir kurumdur. İl Özel İdaresi, görünmez kahramanların destekleriyle, araç parkıyla adeta sahada gücüne güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyen Ayhan, "Sivas'ın yüzölçümü çok büyük, ilimizde nüfusumuzun yüzde 85 oranı asfalt yol kullanıyor. Bu kapsamda asfalt yol standartlarımızı artırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Algın ise personellere kazasız belasız çalışma dönemi diledi.

Akkaş da İl Özel İdaresinin kırsalda her yıl önemli projeler yürüttüğünü aktararak "Hizmetlerin azalmadığı daha da artığı bir iş sezonu olacak. Personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar okunarak 2022 yılı yaz sezonu açılışı yapıldı.

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Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - Son Dakika


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