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Sivas İl Özel İdaresinden Hafik Kadınlar Kültür Merkezi'ne bilgisayar desteği - Son Dakika

Sivas İl Özel İdaresinden Hafik Kadınlar Kültür Merkezi'ne bilgisayar desteği

02.02.2022 16:06
Sivas İl Özel İdaresinden Hafik Kadınlar Kültür Merkezi'ne bilgisayar desteği

Sivas İl Özel İdaresi, Hafik Kadınlar Kültür Merkezi'ne bilgisayar desteğinde bulundu.

Sivas İl Özel İdaresi, Hafik Kadınlar Kültür Merkezi'ne bilgisayar desteğinde bulundu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Hafik Kadınlar Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından temin edilen 8 bilgisayar kasası, monitör ve diğer aparatlar bilgisayar laboratuvarına teslim edildi.

Aynı zamanda Hafik Kaymakamı olan Kadir Algın, bu yıl oluşturulan Kadınlar Kültür Merkezi'nin 26 üyesi ve 12 aktif çalışanıyla başarılı faaliyetler yürüttüğünü ifade etti. Algın, Sivas İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan laboratuvarın da aktif olarak kullanılacağını belirtti.

Hafik Kadınlar Kültür Merkezi Koordinatörü Hatice Soğancıoğlu ise ziyaretten ve desteklerden dolayı Algın'a teşekkür etti.

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Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas İl Özel İdaresinden Hafik Kadınlar Kültür Merkezi'ne bilgisayar desteği - Son Dakika


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