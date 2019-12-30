Sivas İl Sağlık Müdürlüğü öğrencileri sigara konusunda uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas İl Sağlık Müdürlüğü öğrencileri sigara konusunda uyardı - Son Dakika

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü öğrencileri sigara konusunda uyardı

6 saat önce

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere sigaranın zararları konusunda uyarılarda bulundu.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü öğrencileri sigara konusunda uyardı, System.String[]

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere sigaranın zararları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki iş yerlerini ve kafeleri ziyaret ederek üniversite öğrencilerine sigaranın sağlığa zararları konusunda uyarılarda bulunarak, broşür dağıttı.

Ziyaret esnasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan Moğolkoç, kafe ve iş yeri sahipleri sahiplerine teşekkür etti.

Denetim sonrası açıklamada bulunan Moğolkoç, "Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortak projesi kapsamında farkındalık oluşturmak üzere ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Üniversitede okuyan gençlerimiz sigaranın zararlarını biliyorlar ama alışkanlıklar olduğu için bırakmada zorluk çekebilirler. İnşallah bırakırlar. Sigarayı bırakma konusunda hedefimiz gerçekleşir, gayemize ulaşırız ve gençlerimiz bu illetten uzak kalırlar." diye konuştu.

Ziyarette, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Kemal Filiz, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özgür, Sağlık Hizmetleri Başkanı Rustem Hasbey, Çevre Sağlığı Şube Müdürü Harun Sevindik de hazır bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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