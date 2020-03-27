Sivas il sınırında ateş ölçerle kontrol başladı - Son Dakika

Sivas il sınırında ateş ölçerle kontrol başladı

SİVAS Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçerle kontrol başlatıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmaya başlayan ve Covid-19 adı verilen yeni tip koronavirüsün, Türkiye'de de görülmesiyle birlikte ülke genelinde önemli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Sivas'ta salgının yayılmasını engellemek amacıyla Koyulhisar ilçesi, Sivas Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısı uygulama noktası ve Gemerek ilçesinde emniyet ve jandarma birimleri uygulama başlattı. Uygulama kapsamında temassız ateş ölçerle, Sivas istikametine giriş yapan araçlardaki yolculara, ateş ölçümü yapılmaya başlandı. 112 Sağlık görevlileriyle irtibatlı bir şekilde gerekli tedbirlerin alındığı kontrollerde, uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca durdurulan araçlardaki kişiler, koronavirüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendiriliyor.