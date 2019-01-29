Sivas İlk Hastasını Taşıyan Ambulans Helikoptere Vatandaş İlgisi

Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'a geçen hafta tahsis edilen ambulans helikopter ilk hastasını Divriği ilçesinden alarak kent merkezine getirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'a geçen hafta tahsis edilen ambulans helikopter ilk hastasını Divriği ilçesinden alarak kent merkezine getirdi. Meraklılar ise cep telefonları ile bu anları telefonlarından canlı yayınladı.



Solunum sıkıntısı yaşayan KOAH Hastası Hasan Çetin (68) Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Kontrolleri yapılan Çetin'in Sivas'a nakledilmesinin uygun görülmesi üzerine durum Sivas Nuri Demirağ Havalimanında bekletilen ambulans helikoptere bildirildi. Hastanın sevki için havalanan ambulans helikopter, yaklaşık 35 dakikalık uçuşla Divriği ilçesine ulaştı. İlçedeki bir maden ocağının helikopter pistine inen ambulans helikopter, buraya getirilen Çetin'i alarak tekrar il merkezine döndü. Ambulans helikopter yaklaşık yarım saat süren uçuşun ardından Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki helikopter pistine ulaştı. Hasan Çetin, burada hazır bekletilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu arada ambulans helikopterin pisti inişini meraklı bir grup vatandaş da izledi. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, bazıları ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kargoları Elden Ele Savurarak Yükleyen 5 Kurye, Görüntüleri Sosyal Medyaya Düşünce İşinden Oldu

Çin, Otomotiv Sektöründe Kullanılan Eksantrik Milleri Sivas'tan Almaya Başladı

HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu

8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti