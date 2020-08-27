SİVAS İmranlı'da örtü yangını - Son Dakika

Sivas İmranlı'da örtü yangını

SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Gökçebel köyü yakınlarındaki dağlık arazide, örtü yangını çıktı. Yangın, köylüler ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Gökçebel köyü Delimahmut mezrası yakınlarındaki dağlık arazide, sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler, İmranlı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla iş makineleriyle yangının önünü keserek, köye ve yakınındaki mezraya ulaşmasını engelledi. İtfaiyecilerin ulaşamadığı bölgelere, çevre köylerdekilerin de müdahale ettiği öğrenildi. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürdürülürken, jandarma ekipleri ise çıkış nedenini araştırıyor.