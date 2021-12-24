TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ EKSİ 29,7 İLE İMRANLI OLDU, HER YER BUZ TUTTU - Son Dakika

SİVAS'ta soğuk hava etkisini sürdürürken, İmranlı ilçesi sabah ölçülen eksi 29,7 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı bölümlerinin yüzeyi buzla kaplandı. Sivas'ta geçen hafta sonu itibariyle başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini soğuk hava kütlesine bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezi Eğriköprü Mahallesi bölümünde yüzeyde buz tabakaları oluştu. Soğuk hava nedeni ile sabah araçlarını çalıştırmak isteyenler de zorluk yaşadı. Kent genelinde ise kapalı durumdaki 24 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için de Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İMRANLI EN SOĞUK YER OLDU

Soğuk hava, Sivas'ın İmranlı ilçesinde zirve yaptı. Dün eksi 26,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olan ilçede hava sıcaklığı daha da düştü. Meteoroloji verilerine göre bugün de eksi 29,7 derece ile İmranlı Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu. İlçe sınırları içinden doğan Kızılırmak'ın yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, bina camları ve ağaçlar da buz tuttu.