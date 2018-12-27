Son Dakika Haberleri: Sivas'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sivas'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

56 dakika önce

Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Sivas'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.


Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma etkisini gösterdi.

Buzlanma nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan il merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:29 Kaynak: AA

Gürün, Kangal, Yıldızeli, Sivas, Güncel
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