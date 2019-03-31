Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Şen kazandı.
Sivas
'ın Akıncılar
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hasan Şen
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Şen 734, CHP
adayı Necati US 578, MHP
adayı Murat Sevinç
297 oy aldı.
-Şen'in özgeçmişi-
Hasan Şen, 1969 yılında Akıncılar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Akıncılar ilçesinde, liseyi ise Suşehri
Ticaret Meslek Lisesi
'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi mezunu olan Şen, kamu kurumlarında yaptığı görevler sonrası, 2014 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'den Akıncılar Belediye Başkanı olarak seçildi. Şen, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:16 Kaynak: AA
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