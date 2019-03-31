Son Dakika Haberleri: Sivas'ın Altınyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sivas'ın Altınyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Sinan Akbulut kazandı.

Sivas'ın Altınyayla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Sinan Akbulut kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sinan Akbulut bin 501, MHP adayı Nazım Subaşı bin 250, CHP adayı Nurettin Çiftçi 25 oy aldı.

Akbulut'un özgeçmişi-

Sinan Akbulut, 1980 yılında Altınyayla ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Altınyayla'da tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kamu yönetimi bölümünü bitiren Akbulut, 2008 yılında serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanarak serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmaya başladı. Akbulut, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:16 Kaynak: AA

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