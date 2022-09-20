Sivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyor

20.09.2022 16:04

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kuruyan göle, belediye itfaiye ekiplerince su takviyesi yapılıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kuruyan göle, belediye itfaiye ekiplerince su takviyesi yapılıyor.

İlçedeki, Kuruca Gölü'nde sıcak havalar ve tarımsal sulama nedeniyle son aylarda su seviyesi düştü. Suyun çekilmesi nedeniyle gölde balık ölümleri yaşanmaya başlandı.

Deliilyas Belediyesi, balık ölümlerinin daha fazla artmaması için beldeye 3,5 kilometre uzaklıktaki Kuruca Gölü'ne itfaiye ile su takviyesi yapıyor.

Belediyede çalışan itfaiye eri Ferhat Tek, AA muhabirine, bu yılın çok kurak geçtiğini belirterek "Kuraklıktan dolayı gölet kurdu, balıklar ölmeye başladı. Balıklara oksijen vermek için buraya su takviyesi yapıyoruz. Bunu da günlük düzenli olarak yapıyoruz. Gölete her gün iki itfaiye aracı ile su getiriyoruz. Bu yıl bu bölgede çok kuraklık oldu, yağış almadı. Biz su taşımaya başladıktan sonra balık ölümlerinde azalma oldu. Bu da bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | KERESTE FABRİKASINDAKİ YANGIN 5,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika haber | KERESTE FABRİKASINDAKİ YANGIN 5,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kaynak: AA

Altınyayla, İtfaiye, Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:59:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement