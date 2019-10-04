Son Dakika Haberleri: Sivas'ın avcı kedileri avladıkları yılanlarla besleniyor
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Sivas'ın avcı kedileri avladıkları yılanlarla besleniyor

6 dakika önce

Sivas'ın avcı kedileri avladıkları yılanlarla besleniyorSİVAS - Sivas'ın avcı kedileri, diğer kediler gibi tabaklarına konulan sütlerle değil de arazide avladıkları yılanlarla besleniyor.

Sivas'ın avcı kedileri avladıkları yılanlarla besleniyor

SİVAS - Sivas'ın avcı kedileri, diğer kediler gibi tabaklarına konulan sütlerle değil de arazide avladıkları yılanlarla besleniyor.

Serpincik Mahallesinde Ayhan Tırpan tarafından sahiplenen bir kedi ve iki yavrusu bilindik diğer kedilerden çok farklı. Bu kediler günlük yiyeceklerini avlanarak sağlıyor. Sabah ve akşam ava çıkan kedilerin yemek tercihleri de çok ilginç. Bir çok insanın bakmaya cesaret edemediği yılan ve kertenkele gibi sürüngenlerle beslenip yuvalarına dönüyorlar. Kedilerin geçtiğimiz gün avladıkları bir yılanı yuvalarına getirmesi sahiplerini korkuttu. Ayhan Tırpan yavru kedinin 1 metreden uzun bir yılanı yemesini cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Tırpan yaptığı açıklamada, "Bizim kediler avlanarak besleniyor. Sabah akşam ava çıkıyorlar. Yılan, kertenkele ve fare avlıyorlar. Geçtiğimiz gün bir yılanı yuvalarına getirdiler. Hanım fark edince çığlık attı. Ben de öyle fark ettim" dedi.

Sivas'ın avcı kedileri avladıkları yılanlarla besleniyor

Sabah, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:36 Kaynak: İHA
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