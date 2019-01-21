Son Dakika Haberleri: Sivas'ın Ayazına Dayanamayan Kurt Dondu

Sivas'ın Ayazına Dayanamayan Kurt Dondu

1 saat önce

Sivas'ın ayazına dayanamayan kurt dondu -Soğuğa karşı en dirençli hayvanlardan olan kurt Sivas'ın ayazına dayanamadı, dondu.

Sivas'ın ayazına dayanamayan kurt dondu
-Soğuğa karşı en dirençli hayvanlardan olan kurt Sivas'ın ayazına dayanamadı, dondu.

SİVAS - Sivas'in İmranli ilçesinde ayaza dayanamayan kurt yol kenarında donmuş olarak bulundu.
Sivas'in İmranlı ilçesinde geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı -28 dereceye kadar düşerken adeta hayat dondu. İmranlı'da soğuğa karşı en dirençli hayvanlardan birisi olarak bilinen kurtlar bile dondu. Sabah erken saatlerde İmranlı'dan çıkıp 4 kilo metre mesafedeki Karaboğaz köyüne gitmek isteyen Kerem Hasdağ, Sivas- Erzincan karayolu üzerinde donmuş bir kurt buldu.
Hasdağ, "Son yılların en soğuk kışını yaşıyoruz. Eksi 30'ları gördük. Donan bu kurdu İmranlı'dan köye gelirken fark ettik. Araçtan inip inceledik. Donarak öldüğünü anladık. Dün burada değildi, bugün donmuş" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

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