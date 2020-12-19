Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu - Son Dakika

Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu

19.12.2020 10:11

Sivas'ta soğuk havada açık alanda çalışan bir esnaf, çözümü kaldırım üzerine soba kurmakta buldu.

Sivas'ta soğuk havada açık alanda çalışan bir esnaf, çözümü kaldırım üzerine soba kurmakta buldu.

Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden olan Sivas'ta hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 5 dereceye kadar düştü. Sivas kent merkezi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde çalışan Murat Duman isimli manav, soğuğa karşı çözümü kaldırıma soba kurmakta buldu. Çalıştığı manavın önüne soba kuran Duman, gün içerisinde odun atarak ısındığı sobasının üzerinde kestane pişirmeyi de ihmal etmiyor. Manav dükkanın önüne her gün kurulan soba yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor.

"GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Murat Duman, sobayı görenlerin şaşırdığını belirterek "Markette manav reyonu sorumlusuyum. Soğuk havada sobayı yakıp, ısınmaya çalışıyoruz. Hava çok soğuk. Ufak, tefek ısınıyoruz. Sobada dükkanın önünde kaldırımda. Görenler şaşırıyor, insanlarımızın ilgisini çekiyor. Birazcık ısınıyoruz, kestanede yapıyoruz. Müşterilerimizde geliyor, kestane tattırıyoruz. İnsanların gönlünü kazanmak çok önemlidir" dedi.

(İHA)

Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu
Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu
Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu
Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu
Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu

Murat Duman, Esnaf, Manav, Sivas, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu - Son Dakika


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