Sivas'ın cadde ve sokakları çiçeklerle renklendi - Son Dakika

Sivas Belediyesi, tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere şehrin tamamında çiçek ekimi, peyzaj çalışmaları ile fidan dikimi gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışan ekipleri ziyaret ederek personelle fidan dikti.

Sivas'ta yeşil alanların gelişimine yönelik çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Bilgin, pandemi süreciyle alınan tedbirlerin ardından yeni bir dönem başladığını belirtti.

Şehrin altyapısına, üst yapısına, yeşil alanlarına yönelik belediyecilik anlamında her türlü çalışmanın devam ettiğini vurgulayan Bilgin, "Şehrimizdeki mesire alanlarını hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Mangal ve semaver yakmamak kaydıyla tüm mesire alanları hemşehrilerimizin ziyaretine açıldı." ifadelerini kullandı.

Tarihi Kent Meydanının yeni döneme çiçeklerle, güllerle güzelleştirilerek girmesi noktasında çalışma yapıldığını belirten Başkan Bilgin, "Daha yeşil bir Sivas parolasıyla çıktığımız bu alanda tarihi dokuya zarar vermeden meydanı daha yeşil yapacak fidan dikimi gerçekleştirdik. Anıtlar Kurulundan izin alarak ilk etapta 10 süs elması cinsi ağacı toprakla buluşturduk. Talep olması halinde bu sayıyı belirli bir ölçüde proje dahilinde artırabiliriz. Bizim amacımız yaşadığımız şehrin daha yeşil bir noktaya gelmesi. Bu konuda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz güzel bir çalışma yapıyor." açıklamasında bulundu.

Sivas'ın daha yeşil olması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle şehrimizde görev yapan tüm öğretmenlerimiz adına Paşabahçe Mesire Alanı'nda hatıra ormanı oluşturduk. Bu sene de Sivas'ta nikahı kıyılan her çiftimiz adına İşhan TOKİ mevkisinde birer fidan dikerek sevgi ormanı oluşturacağız. Bununla birlikte yeni caddelerimizde şehrin dokusuna uygun şekilde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. İlk olarak hemşehrilerimizin yoğun kullandığı Paşabahçe yolunun altyapısını, kaldırımlarını, aydınlatmasını, standartlara uygun yürüyüş yolları ve çınar ağaçlarıyla ağaçlandırmasını yaparak güzle bir yürüyüş güzergahı oluşturacağız. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın ikinci kısmı ile Necmettin Erbakan Bulvarı gibi geniş bulvarlarda bu tür çalışmalarımız devam edecek."