Sivas'ın çehresini değiştirecek "Kızılırmak Projesi" için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Sivas'ın çehresini değiştirecek "Kızılırmak Projesi" için ilk kazma vuruldu

04.02.2021 11:29
Sivas'ın çehresini değiştirecek

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, Sivas'tan geçen bölümünün 8,5 kilometrelik kısmında hayata geçirilecek proje kapsamında, elektrik üretilecek, plaj, konaklama tesisleri, restoranlar, kafeler yapılacak, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulacak.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, Sivas'tan geçen bölümünün 8,5 kilometrelik kısmında hayata geçirilecek proje kapsamında, elektrik üretilecek, plaj, konaklama tesisleri, restoranlar, kafeler yapılacak, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulacak.

Belediye tarafından yürütülen ve projenin ilk ayağı olan ana kanalizasyon hatlarının döşenmesi ve terfi istasyonlarının kurulması için ilk kazma vuruldu.

Kızılırmak'ın şehrin sosyal hayatına ve turizme kazandırılması adına Sivas Belediyesi tarafından başlatılan proje, 8 milyon metrekare alanı kapsayacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirecekleri tarihi projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

Kızılırmak Projesi'nin uzun süredir Sivas'ın gündeminde olan ve birkaç bakanlığın ortak koordinesinde gerçekleştirilecek bir proje olduğunu vurgulayan Bilgin, bu konuda ilk adımın atıldığını ifade etti.

Irmağın iki tarafına yapılacak kolektör hatlarıyla Sivas'ın atık su ve kanalizasyonunun arıtma tesislerine kadar gideceğini belirten Bilgin, "Bu projenin içerisine Cumhuriyet Üniversitesini ve Organize Sanayi Bölgesini de dahil ettik. İnşallah projenin birinci ayağında Sivas'ın altyapı ve ırmağın kirlilik sorunu çözülmüş olacak. Kızılırmak havzasını koruyacak, çevreci bir proje." dedi.

Projenin ilk etabı 2022'de tamamlanacak

Projenin birinci etabını 2022 yılında tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Bilgin, "Tamamı yaklaşık 11 milyon avroluk bir proje. Bunun bir kısmı IPA Projesi kapsamında hibe, bir kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılıyor, bir kısmını ise belediye olarak biz karşılayacağız. İlk etapta 32 kilometre uzunluğunda kolektör hattı yapılacak. Organize Sanayi Bölgesi için çok önemli bir proje, iş adamlarımızın özel talebiydi. Bu proje ile üniversitenin sorununu da çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bilgin, proje kapsamında imar çalışmalarının da başladığını kaydederek, "İmar uygulamaları bittikten sonra ise rekreasyon, çevre düzenlemesi çalışmasına başlanacak. Ona da bu yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz. Amacımız ve planlamamız, 2023 yılı sonuna kadar Kızılırmak Projesi'ni ete kemiğe büründürecek bir hale getirmek. Bugüne kadar bizden desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve bakanlık yetkililerine, destek veren diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akan suyun enerjisiyle elektrik üretilecek

Bilgin, yılardır Sivas'ta, "Kızılırmak akar Sivas bakar" şeklinde bir söylem olduğunu dile getirerek, bunu ortadan kaldırmak istediklerini kaydetti.

Proje sayesinde Kızılırmak'ın Sivas'a görsel bir güzellik katacağını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Sivas Belediyesinin enerjisini, elektriğini karşılayacak bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız. Bu da çok önemli. Enerji kaynaklarını sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığında akan sudan elektrik üretimiyle Sivas Belediyesinin enerji ihtiyacını karşılayacak bir projeyi de hayatı geçirmiş olacağız. Bu da ilklerden bir tanesi, projeyi bir bütün olarak uzun soluklu düşünüyoruz."

Bilgin, ırmak üzerindeki belirli bir bölgeye set çekerek yatay hidroelektrik santrali kuracaklarını sözlerine ekledi.

Sivas Belediyesi, Kızılırmak, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ın çehresini değiştirecek 'Kızılırmak Projesi' için ilk kazma vuruldu - Son Dakika


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