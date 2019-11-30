Sivas'ın 'Cep Herkülü'nün hedefi olimpiyat şampiyonluğu

SİVAS'ta yaşayan engelli milli sporcu Abdullah Kayapınar (27), tesadüfen başladığı halterde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 6 yılda 11 madalya kazanan 1 metre 20 santim boyundaki sporcu, 2020'de yapılacak olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

2013 yılında çalıştığı lokantaya gelen halter antrenörü Mehmet Semih Ceyhan 'ın ısrarlarıyla haltere başlayan bedensel engelli Abdullah Kayapınar, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Haltere başladıktan sonra Bedensel Engelliler Halter Milli Takımı'na da seçilen " Sivas 'ın Cep Herkülü" olarak adlandırılan Kayapınar, kısa sürede 10'u altın, 1 gümüş madalya kazandı. 49 kilo mücadelesinde 110 kilo kaldırarak Türkiye rekorunu da elinde bulunduran Kayapınar, azmiyle genç sporculara örnek oluyor. Son olarak Kocaeli 'nde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcu, 2020'de Japonya 'nın Tokyo kentinde yapılacak olimpiyatlarda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

'NASIL KALDIRACAĞIM DEDİM'

Lokantada çalışırken kendisini gören halter antrenörü Mehmet Semih Ceylan 'ın ısrarları üzerine halter sporuna başladığını ifade eden Abdullah Kayapınar, "Lokantada çalışıyordum. Hocalarım yemek yemeye geldi. Beni çağırdılar. Ne iş yaptığımı sordular. Garson olduğumu söyleyince beni milli sporcu yapmak istediklerini söylediler. 'Halter işi ağır iş, ben nasıl kaldıracağım' dedim. Öğreteceklerini söylediler. İki ay gitmedim. Hocalar tekrar geri geldiler. Bana kızınca direkt halter salonuna geldim. İyi ki de gelmişim. Şu anda 7 tane Türkiye şampiyonluğum var. Dünya dördüncülüğüm ve Avrupa ikinciliğim var. Olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. Olimpiyatlara gideceğim. Benim gibi engelli arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Kendilerini eve kapatmasınlar, spora adasınlar. Spor güzeldir. Sporda gelecek var. Ben gitmediğim ülkelere gittim. 13-14 tane Avrupa ülkesine yarışmalara gittim. Bu sayede kendi ufkumuz da genişliyor. Geleceğimiz daha güzelleşiyor" diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu 'nu örnek aldığını belirten Kayapınar, "Onu herkes tanıyor. Beni de herkesin tanımasını isterim. Çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

Halter antrenörü Mehmet Semih Ceylan da, "Abdullah ile lokantada tanıştık. Farklı maceralarımız da var, ailesini ve kendisini zor ikna ettik. Çok sayıda Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye rekorları Abdullah'a ait. Şimdi Avrupa ikincisi oldu. Önümüzde dünya ve olimpiyat şampiyonaları var. İnşallah orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdullah'ın antrenmanından detaylar

Abdullah Kayapınar'ın konuşması

Antrenör Mehmet Semih Ceylan'ın konuşması

- Sivas