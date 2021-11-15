Sivas'ın coğrafi işaret belgeli pezik turşusunun yapımı için kurs düzenlendi - Son Dakika

Sivas mutfağının sevilen lezzetlerinden, coğrafi işaret tescil belgesine sahip pezik turşusunun gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin verimli topraklarında yetişen pancarın toprak üstünde kalan kısmına pezik adı veriliyor.

Pancar içinde bulundurduğu B ve B6 vitamini, fosfor, nitrat ve çeşitli protein ve enzimlerle vücudu birçok hastalıktan koruyor.

Sindirim sistemini rahatlatan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pezik turşusu, bu özelliğiyle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Sivaslıların kış mevsiminde vazgeçilmez lezzeti olarak sofralardaki yerini alıyor.

Kentin bu eşsiz lezzetini gelecek kuşaklara aktarmak için kurslar düzenleyen Sivas Halk Eğitim Merkezi, pezik turşusunun yanı sıra biber, karışık, kornişon, ezme, lahana, brokoli, kapya, patlıcan, acur, mor pancar, mor şalgam turşuları ile gelenekleri genç kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 1 ay devam edecek kursta, bugüne kadar 1 tonun üzerinde turşu yapıldı.

Yapılan turşular, kurumun sosyal medya hesaplarından satışa sunuluyor ve başta gurbetçiler olmak Türkiye'nin her yerinden büyük talep görüyor.