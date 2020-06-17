Sivas'ın 'Covid-19 bağışıklık haritası' çıkarılacak - Son Dakika

Sivas'ın 'Covid-19 bağışıklık haritası' çıkarılacak

SİVAS'ta, Covid-19 bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla yaklaşık 2 bin kişiye ELISA ve PCR testi yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, "Sivas'ta 1007 merkez ilçe, 947 de diğer ilçelerde olmak üzere vatandaşlarımıza tarama yapılacak" dedi. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle Türkiye genelinde, Covid-19 ile mücadele kapsamında bağışlık oranının tespit edilmesi amacıyla ELISA ve PCR testi yapılıyor. Sivas'ta da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde rastgele belirlenen 1954 hanede yaklaşık 2 bin kişiye PCR ve ELISA testi yapılacak. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Selçuk Moğulkoç, testleri yapacak filyasyon ekibiyle birlikte düzenlediği basın açıklamasında yapılacak çalışma hakkında bilgi verdi. Moğulkoç, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde TÜİK ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığı için bir ortak çalışma kararı alındı. 15 Haziran itibarıyla sahada bu uygulanmaya başladı. Sivas'ta 1007 merkez ilçe 947 de diğer ilçelerde olmak üzere vatandaşlarımıza tarama yapılacak. Burada aynı kişiye hem ELISA testi hem de PCR testi uygulanacak. Sahada büyük bir tarama olacak. Türkiye genelinde 154 bin insana uygulanacak. Sivas'ta yaklaşık 2 bin kişiye uygulanacak. Hastalığı geçirmiş ve direnç geçirmiş vakaların oranı ortaya çıkacak. Çok değerli bir çalışma. Bu çalışmada filyasyon ekiplerimiz, vatandaşlarımızın yanına gittiğinde onun onayını alarak, PCR ve ELISA testi için kan alacak. Türkiye genelinde yapılan bu rastgele seçimle adresler belirlenerek bize iletildi. Biz de sahada Sivas'ta üzerimize düşen bu görevi ifa edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Sahada pandemi başladığından beri çok iyi bir performans gösteren filyasyon ekibimiz çok güzel bir çalışmayla bu süreci yürüttüler. Türkiye'de yapılan bu araştırmanın sonucuna göre de pandemiyle ilgili olarak bir politika belirlenecek, diye bekliyoruz. İnşallah ülkemiz, vatanımız ve tüm dünya için bu çalışma hayırlı sonuçlara vesile olur."

ELISA ve PCR testi çalışmasının 26 Haziran'da tamamlanması hedefleniyor.