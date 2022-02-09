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"Sivas'ın değerleri" konser programı düzenlendi - Son Dakika

"Sivas'ın değerleri" konser programı düzenlendi

09.02.2022 09:34
"Sivas'ın değerleri" konser programı düzenlendi

Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren amatör Türk halk müziği korosu "Sivas'ın değerleri" adlı konser verdi.

Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren amatör Türk halk müziği korosu "Sivas'ın değerleri" adlı konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde koro şefi Ömer Korçum yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro şeklinde Aşık Veysel'in eserleri, Muzaffer Sarısözen'in derlemeleri, hakkın rahmetine kavuşan halk ozanı Tevfik Keneş'in "Canımın içi Sivasım" ve Anadolu'nun değişik bölgelerinin türkülerini seslendirdi.

Müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konser sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, ses sanatçılarını tebrik ederek koro şefi Ömer Korçum'a başarı belgesi verdi, İl Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç da çiçek takdim etti.

Konseri çok sayıda müziksever izledi.

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Konser, Turizm, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sivas'ın değerleri' konser programı düzenlendi - Son Dakika


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