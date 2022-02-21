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Sivas'ın dijital medya üssü olması için 29,5 milyon liralık proje hazırlandı - Son Dakika

Sivas'ın dijital medya üssü olması için 29,5 milyon liralık proje hazırlandı

21.02.2022 10:13
Sivas'ın dijital medya üssü olması için 29,5 milyon liralık proje hazırlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde 29,5 milyon lira maliyetle yapılması planlanan "Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu" adlı proje, onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunuldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde 29,5 milyon lira maliyetle yapılması planlanan "Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu" adlı proje, onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunuldu.

Proje kapsamında, SCÜ bünyesinde 188 bin metrekarelik alanda kurulması planlanan dijital medya merkezinde film, belgesel, dizi çekim platoları, stüdyolar, ses ve görüntü işleme laboratuvarları, haber ajansı gibi birçok yapı tek çatı altında toplanacak.

Geleceğin mesleklerine ilişkin eğitim ve öğretimin verileceği merkezde, stüdyolar da yer alacak.

Dijital içerik üretimi alanında Sivas'ın cazibe merkezi olmasını hedefleyen proje, SCÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunuldu.

Darıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projenin Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında oluşturulduğunu söyledi.

Projenin uygulanacağı alanla ilgili gerekli tahsislerin yapıldığını belirten Darıcı, "Hem uygulama hem de teorik stüdyoların bir arada bulunduğu bir merkezi öngören proje, bu açıdan Türkiye'de tek olma niteliğine de sahip. Projenin, gerek istihdam konusunda gerekse tüm Türkiye'de içerik üretimi noktasında çok ciddi faydaları olacak." diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası yapımcılarla projeyle ilgili görüşmeler yaptıklarını anlatan Darıcı, "Sivas'ın, dijital teknoloji ve içeriklerinin üretimi alanında cazibe merkezi olmasını istiyoruz." dedi.

Darıcı, projeyi Hollywood düzeyinde hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Projeyle ilgili gerekli çalışmaların tamamını yürüttük, tamamladık, şu an bakanlıkta. Eğer onaylanırsa bununla ilgili gerçek anlamda Hollywood düzeyinde açık hava platoları, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve Green Box teknolojileri olacak. Buradaki teknoloji, Avatar filmindeki mantığa benzeyecek. İçerisinde farklı yapılar da söz konusu olacak. Yurt dışında birçok stüdyoyu, yapıyı inceledik ve hali hazırda sunmuş olduğumuz proje, hem Türkiye'de ilk hem de entegre yapısıyla dünyada bu alanda öncü bir merkez olacak."

Projenin 29,5 milyon lira maliyeti olduğuna dikkati çeken Darıcı, "Merkezdeki enstitüde ise her yıl yaklaşık 500 öğrenci özel efekt, yapay zeka gibi dijital teknoloji alanlarında eğitim alacak." ifadelerini kullandı.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Medya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ın dijital medya üssü olması için 29,5 milyon liralık proje hazırlandı - Son Dakika


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