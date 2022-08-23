Sivas'ta Boz Ayılar Köye İndi, 17 Koyunu Boğdu

Sivas'ın Divriği ilçesinde köye inen boz ayılar 17 koyunu boğarak telef etti. Hayvanlarını kaybeden köylü Mehmet Tuncer, "Yetkililerden can güvenliğimizi sağlamalarını istiyoruz" dedi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşam alanları daralan ve aç kalan boz ayı sürüsü köye indi. Yalnızsöğüt köyüne inen ayılar bir ağıla girerek 17 koyun ve kuzuyu boğarak telef etti.

"YETKİLİLERDEN CAN GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMALARINI İSTİYORUZ"

Ayıların boğduğu 17 hayvanın sahibi Mehmet Tuncer ve Hasan Akpınar, Divriği Gazetesi'ne verdikleri röportajda yetkililere seslenerek "Can güvenliğimizi sağlamalarını istiyoruz" dedi.

Mehmet Tuncer, konuşmasında şunları söyledi:

"Baharın başlamasıyla birlikte ayılarla mücadelemiz de başlıyor. Yaşadığımız Yalnızsöğüt köyü yaklaşık 2 bin rakımlı bir yer. Kuzey bölgemiz Yama Dağları. Bu bölgede dağ keçileri de dahil Kurt, Vaşak, Ayı da dahil pek çok etçil ve otçul hayvana ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda ayı ve kurt sürülerinde aşırı bir çoğalma oldu. Aç kalan kurt ve ayı sürüleri köylerimize kadar inmeye başladı. Kapımızın önüne kadar inen bu yırtıcılar koyunlarımıza kuzularımıza saldırmaya başladı. Neredeyse bize bile saldıracak hale geldiler. Bu yırtıcılar dağda bizi yalnız görse bizi bile yiyebilirler. Ölüm korkusu yaşıyoruz. Yasalar gereği ayılara bir şey yapamıyoruz. Ayı vurmanın cezai bedeli çok ağır. Tarım-Orman Bakanlığı'ndan, Sivas Valiliği'nden ve Divriği Kaymakamlığı'ndan çözüm bekliyoruz."