Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti - Son Dakika
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Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti

23.08.2022 15:02
Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti

Sivas'ın Divriği ilçesinde 200 küçükbaş hayvanlık ağıla giren bozayı, 17 koyunu parçalayarak telef etti.

İlçeye bağlı Yalnızsöğüt köyü yakınlarına bu sabah erken saatlerde bozayı indi. Ayı, köyde yaşayan Hasan Akpınar ve Mehmet Tuncer'in 200 küçükbaş hayvanının bulunduğu ağıla girdi. Burada bozayının saldırdığı 17 küçükbaş hayvan öldü, bazıları da yaralandı.

"KURT SÜRÜLERİNDE DE ÇOĞALMA VAR"

Son dönemde yırtıcı hayvanların sayılarının arttığını söyleyen ağıl sahiplerinden Mehmet Tuncer, "Baharın başlamasıyla birlikte ayılarla mücadelemiz de başlıyor. Yaşadığımız Yalnızsöğüt köyü yaklaşık 2 bin rakımlı bir yer. Kuzey bölgemiz Yama Dağları. Bu bölgede dağ keçileri ile kurt, vaşak, ayı da dahil pek çok etçil ve otçul hayvana ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda ayı ve kurt sürülerinde aşırı bir çoğalma oldu" dedi.

"NEREDEYSE BİZE SALDIRACAKLAR"

Tuncer, sözlerine şöyle devam etti: "Aç kalan kurt ve ayı sürüleri köylerimize kadar inmeye başladı. Kapımızın önüne kadar inen bu yırtıcılar koyunlarımıza, kuzularımıza saldırmaya başladı. Neredeyse bize bile saldıracak hale geldiler. Bu yırtıcılar dağda yalnız görse bizi bile yiyebilirler. Ölüm korkusu yaşıyoruz. Yasalar gereği ayılara bir şey yapamıyoruz. Ayı vurmanın cezai bedeli çok ağır. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Sivas Valiliği'nden ve Divriği Kaymakamlığı'ndan çözüm bekliyoruz."

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Kaynak: DHA

Hasan Akpınar, Divriği, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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