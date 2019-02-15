Son Dakika Haberleri: Sivas'ın Doğal Güzelliklerini İstanbul'da Tanıtıyorlar

Sivas'ın Doğal Güzelliklerini İstanbul'da Tanıtıyorlar

1 saat önce

Yıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, İstanbul'da katıldıkları macera ve doğa sporları fuarında Sivas'ın doğal güzelliklerini ziyaretçilere tanıtıyor.

Sivas'ın Doğal Güzelliklerini İstanbul'da Tanıtıyorlar, System.String[]
Yıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, İstanbul'da katıldıkları macera ve doğa sporları fuarında Sivas'ın doğal güzelliklerini ziyaretçilere tanıtıyor.

Kulüp üyeleri, Gürün Gökpınar Gölü'nde yaptıkları irtifa dalışı, Zara Tödürge Gölü'nde gerçekleştirdikleri buz altı ve bulanık su dalışı, Gürün Şuğul Kanyonu'nda dağcılık ve trekking ile Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirdikleri etkinliklerin fotoğraflarıyla ziyaretçilere Sivas'ın doğal güzelliklerinin tanıtımını yapıyor.

Kulüp başkanı Alparslan Güler, Sivas'ın doğa sporları açısından çok önemli bir il olduğunu söyledi. Doğa ve macera severlere kentteki doğal güzellikleri tanıtmak adına fuara katılım sağladıklarını dile getiren Güler, "Birçok dalış grubu bu yaz Sivas'a gelecek, bu ilimiz için çok önemli bir fırsat. Amacımız kentimizdeki tüm doğal güzellikleri Türkiye'ye duyurmak. Bunun için bazı etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm doğa severleri Sivas'a bekliyoruz." dedi.

Fuardaki stantlarına yoğun ilgi olduğunu da belirten Güler, fuarın 17 Şubat akşamına kadar açık kalacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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