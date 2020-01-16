Sivas'ın en büyük gölü kısmen dondu - Son Dakika

Sivas'ın en büyük gölü unvanını taşıyan Tödürge Gölü soğuk havalar nedeniyle kısmen dondu.



Sivas'ta şiddetli soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının sıfırında altında 15 dereceye kadar düştüğü Zara ilçesinde yaklaşık 5 kilometre kare yüz ölçümüne sahip ve içerisinde 17 çeşit balık türünü barından Tödürge Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Tepeli batağan; kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi ve turna gibi kuş türlerinin de uğrak yeri olan göl, donmuş haliyle havadan görüntülendi. Kuş gözlem evinin de bulunduğu gölde güzel görüntüler oluştu. - SİVAS