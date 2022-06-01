Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme

01.06.2022 20:58

Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeni iye su seviyesi çekilen Hafik gölünde bu yıl Kış aylarında yağan karla birlikte su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine ulaştıSİVAS Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeni iye su seviyesi çekilen Hafik...

Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeni iye su seviyesi çekilen Hafik gölünde bu yıl Kış aylarında yağan karla birlikte su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

SİVAS Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeni iye su seviyesi çekilen Hafik gölünde bu yıl Kış aylarında yağan karla birlikte su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sivas ili Hafik ilçesinde bulunan 1 kilometre karelik yüz ölçümü ile Sivas'ın en büyük ikinci gölü olan Hafik gölü, karların erimesiyle birlikte eski görünümüne kavuştu. Sultanpınarı ve Kapaklı kaynaklarından beslenen göl büyüklüğü nedeniyle 'büyük göl' olarak ta adlandırılırken geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle tedirgin ediyordu. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göl, geçtiğimiz yıllarda kuraklıktan nasibini almış ve su seviyesi azalmıştı. Geçtiğimiz Kış mevsiminde bol kar yağması gölün yeniden eski görüntüsüne kavuşmasını sağladı. Çevre sakinleri göldeki su miktarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Hafik gölünün kıyısında işletmecilik yapan Ali Selimoğlu, su miktarının son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Şuan göl tam olarak dolu. Gölün tam kapasitesi bu, su seviyesi biraz daha yükselirse su, Hafik'in içinden Kızılırmak'a akar. Dinlenmek için göle gelenler, gölde su kalmadığı için su bisikletlerine binemiyordu. Su yükselince su bisikletlerine binip daha rahat gezebiliyorlar. Hafik gölünün en yüksek seviyesi bu, zaten sazlıklardan da belli oluyor. Su seviyesi düştüğü zaman sazlıkların rengi siyah oluyor ve su seviyesini ne kadar düştüğünü o zaman anlıyoruz." dedi.

Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme
Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme
Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme
Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sivas'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sivas'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Kaynak: İHA

Sivas, Hafik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 21:11:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement