Sivas'ın en büyük ikinci gölünde sevindiren gelişme

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeni iye su seviyesi çekilen Hafik gölünde bu yıl Kış aylarında yağan karla birlikte su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

SİVAS Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeni iye su seviyesi çekilen Hafik gölünde bu yıl Kış aylarında yağan karla birlikte su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sivas ili Hafik ilçesinde bulunan 1 kilometre karelik yüz ölçümü ile Sivas'ın en büyük ikinci gölü olan Hafik gölü, karların erimesiyle birlikte eski görünümüne kavuştu. Sultanpınarı ve Kapaklı kaynaklarından beslenen göl büyüklüğü nedeniyle 'büyük göl' olarak ta adlandırılırken geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle tedirgin ediyordu. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göl, geçtiğimiz yıllarda kuraklıktan nasibini almış ve su seviyesi azalmıştı. Geçtiğimiz Kış mevsiminde bol kar yağması gölün yeniden eski görüntüsüne kavuşmasını sağladı. Çevre sakinleri göldeki su miktarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Hafik gölünün kıyısında işletmecilik yapan Ali Selimoğlu, su miktarının son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Şuan göl tam olarak dolu. Gölün tam kapasitesi bu, su seviyesi biraz daha yükselirse su, Hafik'in içinden Kızılırmak'a akar. Dinlenmek için göle gelenler, gölde su kalmadığı için su bisikletlerine binemiyordu. Su yükselince su bisikletlerine binip daha rahat gezebiliyorlar. Hafik gölünün en yüksek seviyesi bu, zaten sazlıklardan da belli oluyor. Su seviyesi düştüğü zaman sazlıkların rengi siyah oluyor ve su seviyesini ne kadar düştüğünü o zaman anlıyoruz." dedi.