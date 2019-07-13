Son Dakika Haberleri: Sivas'ın en işlek caddesinde çıkan yangın korkuttu
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Sivas'ın en işlek caddesinde çıkan yangın korkuttu

3 saat önce

Sivas'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden olduİddiaya göre yangın Atatürk Caddesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Sivas'ın en işlek caddesinde çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Sivas'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

İddiaya göre yangın Atatürk Caddesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yangın cadde üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın yan cephesinde bulunan reklam panosunun alev almasıyla başladı. İzmaritin neden olduğu düşünülen yangın hızla büyüyerek apartmanın girişinde bulunan marketin tentesine sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Apartmanda maddi hasar meydan geldi. Öte yandan meraklı vatandaşların yangını izlemesi dikkat çekti. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:11 Kaynak: İHA
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