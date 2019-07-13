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Sivas'ın en işlek caddesinde çıkan yangın korkuttu

47 dakika önce

Sivas'ın en işlek caddesinde çıkan yangın korkuttu Sivas'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden olduSİVAS - Sivas'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu İddiaya göre...

Sivas'ın en işlek caddesinde çıkan yangın korkuttu
Sivas'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
SİVAS - Sivas'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
İddiaya göre yangın Atatürk Caddesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yangın cadde üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın yan cephesinde bulunan reklam panosunun alev almasıyla başladı. İzmaritin neden olduğu düşünülen yangın hızla büyüyerek apartmanın girişinde bulunan marketin tentesine sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Apartmanda maddi hasar meydan geldi. Öte yandan meraklı vatandaşların yangını izlemesi dikkat çekti. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Sivas'ın en işlek caddesinde çıkan yangın korkuttu
Atatürk Caddesi, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
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